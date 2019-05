2500 Besucher am Festival «Cantars Prélude»

Am Samstag verwandelte sich die Berner Dreifaltigkeitskirche in ein Zentrum der Kirchenmusik. Insgesamt um 2’500 Besucherinnen und Besucher hörten von Mittag bis Mitternacht 22 Chöre aus dem Kanton Bern am Festival «Cantars Prélude». Es wirkten 700 Musizierende, Helferinnen und Helfer mit.