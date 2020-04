Abo+ Modeketten setzen ihre Marktmacht ein C&A und H&M pokern auch in Bern um Mieterlasse

Noch nimmt kaum ein Vermieter von Geschäftsliegenschaften in der Stadt Bern offen das Wort Mieterlass in den Mund. Doch grosse Modeketten wie C&A und H&M lassen die Vermieter auch in Bern ihre Marktmacht spüren.