Reggae hält jung

Quelle: Youtube/Fusion Square Garden

«Taktus» heisst es und liefert, was das Fanherz begehrt. Reggae, das ist jamaikanischer Blues, das ist Rebel Music, das sind Protestlieder. Und auch auf dem neusten Werk singt Frontsänger Mauro «Morò» Corchia (44) wieder gegen das Gehetze in unserer Gesellschaft und gegen Misstände an, er singt und rappt von Aufbruch und Ausstieg, aber auch gegen die Heuchelei und die Ignoranz. «Ume n Egge» ist dabei eine Perle, in der es um ein Ferienparadies geht, wo «um die Ecke» eben etwa das Militär in den Strassen steht oder es käuflichen Sex gibt.

Morò Corchias Texte und seine ungemein sympathische Art, sie vorzutragen, bilden den Stoff, aus dem Berner Musikträume sind.

Der Ochsner-Vergleich ist gar nicht weit hergeholt. Morò Corchias Texte und seine ungemein sympathische Art, sie vorzutragen, bilden den Stoff, aus dem Berner Musikträume sind – auch nach zwanzig Jahren noch. 1999 war es, als Corchia die Band mit zwei Freunden in Bümpliz ins Leben rief und dem Berner Reggae wieder zu neuen Ehren verhalf. Der gemütliche Berner Dialekt, so scheint es, passt zu dieser gemächlichen karibischen Musik.

Schliesslich war die erste Berner Mundartrockband Rumpelstilz gleichzeitig auch eine der ersten europäischen Bands, die Reggae spielte und 1976 mit «Teddybär» auch in die Hitparaden brachte. So ist es auch keine Überraschung, hatte Polo Hofer auf dem zweiten Fusion-Square-Album «Cosa Nostra» einen Gastauftritt. Seither spielt die Truppe aus Bümpliz schweizweit in Clubs und an Festivals und ist immer wieder im Radio zu hören.

FSG haben nichts an Frische eingebüsst. Bild: Martin Burkhalter

Die letzten vier Jahre war es still gewesen um die Band. Und Morò Corchia sagt auch gleich zu Beginn der Plattentaufe, weshalb: Eine Zangengeburt sei es gewesen. Man sei halt nicht mehr jung. Mit all den Verpflichtungen, «Kindern und so», dauere es halt länger.