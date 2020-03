Wie gefährlich ist Kneubühl? – Psychiatrischer Expertenstreit an Kneubühl-Verhandlung Ist Peter Hans Kneubühl wahnhaft gestört? Diese Frage beschäftigte das Bieler Regionalgericht am Donnerstag. Doch die Experten sind sich uneins.

Peter Hans Kneubühl nach einem Gerichtstermin im Januar 2013. Foto: Keystone/Laurent Gillieron

Der renitente Bieler Rentner Peter Hans Kneubühl galt bisher als wahnhaft gestört. An der Gerichtsverhandlung zur allfälligen Verwahrung Kneubühls hat nun aber ein bekannter Berner Psychiatrieprofessor diese These in Frage gestellt.

Werner Strik, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD), behandelte Kneubühl, als dieser 2017 im Verlauf eines Hungerstreiks ins Inselspital und in die UPD eingeliefert wurde.

Vor dem Regionalgericht in Biel sagte Strik am Donnerstag, die bisher mit dem Fall befassten Psychiater hätten Kneubühls Situation nicht gut genug erfasst. Eine Gutachterin habe ihren Befund beispielsweise nur auf die Tat von 2010 abgestützt, als Kneubühl vor der bevorstehenden Zwangsräumung seines Hauses auf Polizisten schoss.

Ein anderer Psychiater habe Kneubühl nur aufgrund seiner Schriften beurteilt. Doch reiche das nicht. Im Gespräch habe Kneubühl immer wieder Aussagen relativiert. Kneubühls Fall sei einzigartig, so Strik. Nicht alle der für eine Diganose des Wahns nötigen Elemente seien erfüllt.

Der Berner Professor sieht bei Kneubühl eine Persönlichkeitsstörung respektive – laut Gerichtspräsident Markus Gross, der aus einem Gutachten Striks zitierte – eine schizoide Persönlichkeit.

Auf die Frage, was passieren würde, wenn man Kneubühl in die Freiheit entlassen würde, sagte Strik, der 76-Jährige sei an sich ungefährlich – ausser wenn er in die Enge getrieben werde. Es habe 2010 viel gebraucht, bis er zum Gewehr gegriffen habe.

Das Rückfallrisiko sei gering, wenn Kneubühl keine unverständlichen behördlichen Anweisungen erhielte. Auch wäre eine regelmässige, engmaschige Beobachtung durch eine Begleitperson nötig. Heute würde man bei einem «Affektstau» Kneubühls deeskalierend einwirken. Kneubühl müsse auch stets schreiben können. Schreiben zu können, sei ihm wichtig.

Der Staatsanwalt wandte ein, in Kneubühls Haus seien Blätter zu möglichen Strangulationsmethoden und Namenlisten von Richtern gefunden worden. Ob das noch defensiv sei? Darauf sagte Strik, das seien nicht handlungswirksame Vorbereitungshandlungen gewesen.

«Es gibt keinen Zufall mehr»

Ganz anders stellte die Lage Elmar Habermeyer dar, einer der von Strik kritisierten Experten. Er ist Direktor der Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Seit 1992 sei bei Kneubühl nachweisbar, dass dieser sich von der Polizei überwacht fühle.

Kneubühls Wahn zeige sich etwa darin, dass es bei ihm keinen Zufall mehr gebe. Der Rentner glaube, dass alles mit dem Grundkonflikt zusammenhänge, dem Streit mit seiner Schwester um das Elternhaus.

Kneubühl sei aber nicht komplett realitätsfremd wie das bei schizophrenen Menschen der Fall sei. Seine Denkinhalte seien nicht komplett bizarr. Seine Tat von 2010 habe eine gewisse Logik gehabt: Im Glauben, dass niemand ihm helfe, habe er sich selbst geholfen und sich gewehrt.

Das Rückfallrisiko bei Kneubühl beurteilt Habermeyer als hoch: «Er kann sich schnell wieder in einer Notlage sehen». Habermeyer kritisierte seinerseits Aussagen von Strik und meinte etwa, eine Deeskalation sei nicht möglich. Dafür fehle bei Kneubühl die Einsicht, dass er krank sei als Basis für eine allfällige Zusammenarbeit mit den Behörden.

Der Konflikt mit der Schwester bestehe weiterhin. Kneubühl habe keine Wohnung mehr und nur der Staat könne ihm helfen – der Staat, dem er nicht vertraue. Das sei ein Dilemma.

