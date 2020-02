Einbrecherbande vor Gericht – Professioneller Diebstahl ist nicht leicht Autodiebstahl, Hausfriedensbruch, Fahren unter Drogeneinfluss: Zwei Franzosen werden Delikte in sieben Fällen vorgeworfen. Das Urteil des Kollegialgerichts folgt am Donnerstag. Kanita Sabanovic

Nicht nur dreist, sondern auch zugedröhnt: Einer der Täter konnte erst Stunden nach seiner Verhaftung einvernommen werden. Foto: PD

Das Scheppern von Fussfesseln und drei Polizisten begleiten K. F. und A. A. in den Verhandlungssaal des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau. Die beiden in Frankreich wohnhaften Angeklagten sollen im letzten Frühling wiederholt für Diebeszüge in die Schweiz gereist sein, die Staatsanwaltschaft hält den 27-jährigen K. F. in sieben und den 50-jährigen A. A. in fünf Fällen für schuldig. Gleich neun Privatkläger machen zudem ihre Ansprüche geltend.