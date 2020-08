Vermisster im Stockhorngebiet – Polizei sucht Finder von Rucksack Möglicherweise wurde im Juni der Rucksack eines seit November 2019 vermissten Berggängers gefunden. Die Kantonspolizei erhofft sich davon weitere Ansätze für die Suche. pd/hau

Die Kantonspolizei erhofft sich nach dem Fund eines Rucksacks Hinweise auf einen vermissten Berggänger. Symbolfoto: PD

Bei der Kantonspolizei Bern wurde am 11. November 2019 ein im Kanton Bern wohnhafter Mann als vermisst gemeldet, teilte am Dienstag die Kapo mit. Erste Umfeldabklärungen sowie eine am 13. November 2019 eingegangene Meldung, wonach seit längerer Zeit ein Auto auf einem Parkplatz in Oberstocken (Gemeinde Stocken-Höfen) stehe, legten nahe, dass sich der Vermisste auf eine Bergtour in der Region Stockhorn begeben haben dürfte. Während der folgenden Tage wurden in der Gegend mehrere, aber erfolglose Suchen nach dem Mann durchgeführt.

Aufwendige Suchaktion

Auch folgende Suchaktionen gestalteten sich im teils steilen und unwegsamen Gelände und aufgrund des weiten, zu grossen Teilen bewaldeten Einzugsgebiets mit zahlreichen öffentlichen wie auch inoffiziellen Routen aufwendig. Ungünstige Boden- und Wetterverhältnisse sowie der einsetzende Schneefall erschwerten Suchaktionen aus der Luft zusätzlich, und auch die terrestrische Suche musste schliesslich während der Wintermonate unterbrochen werden. Im Einsatz standen unter anderem mehrere Hundeführer mit Spürhunden sowie Gebirgsspezialisten und Drohnenpiloten der Kantonspolizei Bern.

Die parallel zu den Suchmassnahmen getätigten polizeilichen Ermittlungen ergaben keine weiteren konkreten Ansätze, welche es erlaubt hätten, den Verbleib des vermissten Mannes zu klären. Hinweise auf ein Delikt liegen bis heute nicht vor.

Unbekannter fand Rucksack

Ein neuer Ermittlungsansatz eröffnete sich gegen Ende Juli dieses Jahres, als der Kantonspolizei Bern via eine Drittperson zugetragen wurde, dass ein bislang unbekannter Berggänger auf dem Weg vom «undere Baach» via «Bärewang» in Richtung Lindetal in jüngster Zeit offenbar einen beschädigten blauen Rucksack, einen Schuh und ein Mobiltelefon auf einem wenig begangenen Wanderweg gefunden habe. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich dabei um Gegenstände des vermissten Mannes handeln könnte.

Nun fragt die Kantonspolizei: Wer hat circa Mitte Juni oder zu einem späteren Zeitpunkt in der Region Bachalp-Lindetal einen blauen, beschädigten Rucksack mit gelben Bändern und weiteren Effekten gesehen beziehungsweise kann Angaben zu dessen Verbleib, zum allfälligen Finder oder zur genauen Fundstelle machen? Ebenso werden sämtliche Stellen angesprochen, die Fundgegenstände zur Vermittlung entgegennehmen, und gebeten zu prüfen, ob ein Fundgegenstand noch nicht vermittelt werden konnte, der im Zeitraum November 2019 bis Juli 2020 abgegeben wurde und sich der Region Stockhorn zuordnen lässt. Gemäss den Ermittlungsbehörden ist es denkbar, dass ein Tourist die Gegenstände anderswo als in der unmittelbaren Umgebung abgegeben hat.

Finder soll sich melden

Insbesondere der mutmassliche Finder des Rucksacks wird gebeten, sich mit der Kantonspolizei Bern in Verbindung zu setzen. Das Mobiltelefon oder Angaben zum genauen Fundort der Gegenstände könnten wertvolle Ansätze für eine erneute, gezielte Suche nach dem Vermissten sein.

Hinweise werden unter der Telefonnummer +41 31 342 81 31 entgegengenommen.