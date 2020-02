Erstligist EHC Burgdorf – Plötzlich im Höhenflug Der EHC Burgdorf qualifiziert sich für den Playoff-Halbfinal und schlägt im ersten Spiel Favorit Frauenfeld. Reto Pfister

Andy Keller hat mit Burgdorf vier Playoff-Spiele in Folge gewonnen. Foto: Christian Pfander

Noch vor einer Woche sah es danach aus, als ob der EHC Burgdorf die Saison bald beenden würde. Die Emmentaler zeigten im Playoff-Viertelfinal gegen das favorisierte Oberthurgau zwar gute Leistungen, standen nach zwei Niederlagen aber vor dem Aus. Das Team von Headcoach Andy Keller schaffte jedoch die Wende noch, gewann die nächsten drei Spiele, das letzte am Donnerstag mit 2:0. Und setzte am Samstag den Höhenflug noch weiter fort. Gegen Frauenfeld ist Burgdorf im Halbfinal noch der klarere Aussenseiter als gegen Oberthurgau. Frauenfeld hat die Regular Season dominiert, arbeitet in Zukunft mit dem Swiss-League-Club Thurgau zusammen und will in die MSL aufsteigen. Die Emmentaler gewannen das erste Spiel der Best-of-5-Serie 3:2, im Mitteldrittel hatten sie durch Tore von Roy Moser, Martin Sommer und Christoph Hirsbrunner zeitweise gar 3:0 geführt. Die zweite Partie findet am Dienstag (20 Uhr) in Burgdorf statt.