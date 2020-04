Feiern in Corona-Zeiten – Pioniere müssen virtuell zurückblicken Die Firma Flyer muss ihre grosse Feier zum 25. Geburtstag absagen. Ersatz zum Jubiläum schafft sie wie viele andere auch im Internet. Jürg Rettenmund

Die Firma Flyer kann ihr Jubiläum nicht im Kursaal und Kongresszentrum Interlaken feiern. Foto: «Berner Oberländer»

Seine Firma dürfte sogar gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen: Das schrieb Flyer-CEO Andreas Kessler kürzlich in einem Brief an Kunden, Fachhändler und Partner. Denn das Elektrobike sei in Zeiten des Social Distancing ein ideales Verkehrsmittel: Es sei eine Alternative zum öffentlichen Verkehr; zudem tue, wer mit ihm unterwegs sei, etwas für seine Fitness.