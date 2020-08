Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Samstag 8. August Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Puzzles bis 1000 Teile. 031 711 18 75 Foto: iStock

Zu verschenken

Bett, 80 x 200 cm, mit Lattenrost und Matratze.

079 482 75 71

HP Tintenpatronen 932 xl schwarz und 933 gelb rot blau.

079 767 97 01

Weiss-blaues Gummiboot für 2 Erwachsene und 2 Kinder; Kleinere, gut erhaltene Tiefkühltruhe, in Wynau.

079 283 63 86

Chemie-Mobil-WC, von Enders Deluxe, mit Abwasser- und Frischwassertank, gebraucht, sauber.

031 721 55 31

Grosse Kiste mit vielen Stoffresten von Edelweiss- und Herrenhemden. Nur SMS.

079 717 99 92

Runder Esstisch, 120 cm Durchmesser, ausziebar 168 cm, Massivholz, dunkelbraun, Gebrauchspuren, in Gümmenen.

078 899 77 20

Hi-Fi Stereoanlage mit DAB CD Fernbedienung, läuft einwandfrei.

079 273 31 20

3 Gartenstühle (Hochlehner), Alu, mit grau-weissem Textilbezug.

079 294 69 00

Gratis gesucht

Bodenbloch Maschine für Parkett. Einfache Ausführung (2 Bürsten).

079 902 69 06

Bett, 190 x 90 cm, eventuell mit Schubladen.

079 567 26 07

Spielseilbahn, Batterie oder elektrisch. Nur SMS.

076 749 45 44

Aixam oder 45 Kmh Auto, nur SMS.

076 749 45 44

Berndeutsche Bücher.

076 738 73 23

Kinderkleider, Mädchen, ab Grösse 116.

076 738 73 23

Puzzles bis 1000 Teile.

031 711 18 75

Diverses

Verloren: Bernsteinanhänger an Lederband, am 2. August in Ipsach, am Strand vor dem Wasserwerk, grosser persönlicher Wert, Finderlohn.

078 776 34 99