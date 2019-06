Per Handy fürs Alter vorsorgen

Es kommt Bewegung in den behäbigen Markt mit der privaten Altersvorsorge 3a: In einer Umfrage unter knapp einem Dutzend Anbietern von Säule-3a-Produkten bestätigen Banken und Versicherer, dass sie die Digitalisierung vorantreiben, um Kunden mehr Flexibilität zu ermöglichen. Manche haben auf diese Weise bereits die Kontoeröffnung vereinfacht oder bieten einen leicht zugänglichen Service mit Hilfestellungen zur Vermögensverwaltung. Einige Finanzinstitute verweisen hinter vorgehaltener Hand auch auf grössere Entwicklungsschritte, die erst in den kommenden Monaten bekannt gemacht werden sollen. Doch es sind nicht die grossen Player, die in der Digitalisierung die Nase vorn haben, stattdessen ist es ein junges Fintech-Start-up namens Viac, das den arrivierten Banken momentan zeigt, wohin die Reise geht.