Papas 7 Anti-Stress-Regeln

Von Markus Tschannen (publiziert am Wed, 15 May 2019 03:00:56 +0000)

Letzte Woche habe ich 45 Stunden gearbeitet – nur in meinem bezahlten Job. Bevor Sie jetzt sagen «Tschannen, Sie angeschossenes Faultier» muss ich klarstellen: Vor zehn Jahren wäre das eine ruhige Woche gewesen. Doch heute steht in meinem Arbeitsvertrag eigentlich ein Pensum von 60% und daneben gibt es noch den Brecht mit seiner Maslowschen Bedürfnishierarchie. Der will nicht nur schlafen, essen und in den Kindergarten. Er muss auch zur Kinderärztin, lädt Freunde ein und geht in den Schwimmkurs, schliesslich soll er gesund, sozial integriert und an der Wasseroberfläche bleiben. Drücken Sie die Daumen, dass er uns diesen Sommer im Freibad nicht mehr absäuft. Anyway … erwähnte ich den Haushalt?