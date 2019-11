Zwei Vermisste nach starken Regenfällen

In insgesamt rund 4000 Haushalten in der Region fiel der Strom aus, wie der Stromversorger Enedis am Abend via Twitter mitteilte. Zahlreiche Strassen waren blockiert, darunter die Autobahn A8 zwischen Fréjus und Antibes in Richtung Italien. Die Bahnstrecke zwischen Saint-Raphaël und Toulon wurde gesperrt, weil Gleise unter Wasser standen. Der Zugverkehr von der Côte d'Azur an die italienische Grenze wurde bis mindestens Sonntag ausgesetzt.

Weiterer Regen

In Südfrankreich hatte am Freitag starker Regen eingesetzt. Auch in Nizza musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken, weil Bäume umstürzten und Häuser unter Wasser standen. Mit Sirenen wurden Nizzas Einwohner davor gewarnt, ihre Häuser zu verlassen.

Die Behörden warnten am Samstagabend vor weiteren heftigen Regenfällen und wachsender Hochwassergefahr. Sie riefen die betroffenen Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben, nur in dringend notwendigen Fällen Auto zu fahren und in der Nähe von Wasserläufen besonders vorsichtig zu sein. Für vier Départements im Süden Frankreichs, darunter Gard und Haute-Loire, wurde die zweithöchste Wetter-Warnstufe orange ausgerufen.