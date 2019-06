Zwei Kampfjets in Deutschland abgestürzt

Zwei «Eurofighter» der deutschen Bundeswehr sind im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin bestätigte am Montag entsprechende Informationen des Radiosender «Ostseewelle».

Medienberichten zufolge konnten sich die Piloten mit ihren Schleudersitzen retten. Rettungskräfte suchen demnach nach ihnen. Die beiden Maschinen sollen miteinander zusammengeostossen und in unbewohntem Gebiet niedergegangen sein.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOssEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestossen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

Der Unfall ereignete sich laut «Ostseewelle» am Drewitzer See nahe Malchow an der Müritz. Wie Focus berichtet, ist durch den Unfall ein Waldbrand ausgelöst worden. Rettungskräfte stehen im Grosseinsatz.