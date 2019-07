Zürcher Musterflüchtling ist Frankfurter Mordverdächtiger

In Zürich arbeitete der dreifache Familienvater zuletzt in den Werkstätten der Verkehrsbetriebe (VBZ). In einer Publikation des Schweizerischen Arbeitshilfswerks (SAH) wird A.* als gutes Integrationsbeispiel beschrieben. Über eine SAH-Programm für Sozialhilfebezüger bekam er 2017 bei den VBZ eine Chance und nutzte sie. Früher hatte er gemäss der Publikation in einer Schlosserei in Aarau gearbeitet, aber die Stelle verloren, weil die Aufträge zurückgegangen seien.

Video: Die Pressekonferenz der Zürcher Polizei