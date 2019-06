Wohnmobil löst Brand in Wohnhaus aus

Am frühen Sonntagabend ist ein Feuer in einem Wohnhaus in Grangettes-près-Romont FR ausgebrochen. Die Eigentümer und die Mieter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Es sei niemand verletzt worden, teilte die Kantonspolizei Freiburg in der Nacht auf Montag mit.

Das Feuer sei von einem vor dem Haus geparkten Wohnmobil ausgegangen, hiess es weiter im Communiqué. Es breitete sich dann sehr schnell auf das gesamte Gebäude aus. Die Höhe des Schadens könne derzeit noch nicht beziffert werden. Ein offizielle Untersuchung sei eingeleitet worden.