«Wir haben die zweithöchste Gefahrenstufe ausgegeben»

Umgewehte Lastwagen, entwurzelte Bäume, zusammengekrachte Baugerüste: Anfang Woche fegte der Sturm Petra durch die Schweiz. Nach Angaben der Versicherer entstanden dabei Schäden in der Höhe von mehreren Millionen Franken. Vielerorts sind die Spuren noch nicht beseitigt – und schon ist der nächste Sturm angekündigt: Am Montag kommen von Westen her starke Böen. Der nationale Wetterdienst Meteo Schweiz warnt auf Twitter vor einem «turbulenten Wochenstart».