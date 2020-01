Wieder wird ein Wolf in Graubünden überfahren

Die Wölfin starb in der Silvesternacht bei Bonaduz. Die Kollision wurde umgehend gemeldet, wie das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden am Freitag mitteilte. Der Kadaver befindet sich derzeit zur genetischen Analyse am pathologischen Institut der Universität Bern. Noch ist unklar, zu welchem Rudel das Tier gehört hat.