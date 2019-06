Wie zwei tonnenschwere Wale in die Freiheit flogen

Verhülsdonk, 35, ist Ingenieur bei Cargolux, einem luxemburgischen Luftfrachtunternehmen. Er ist zuständig für besonders schwere Lasten, berechnet, wie diese im Flugzeug verteilt werden müssen und schreibt mit seinen Kollegen entsprechende Software-Programme. Das, was er nun berechnen musste, war von den Zahlen her nichts aussergewöhnliches für ihn. Um die vier Meter lang, etwa eine Tonne schwer. Und doch sagt er: «Das war ein einzigartiges Projekt.» Denn die Last, deren Transport Verhülsdonk und seine Kollegen verantworteten, waren zwei Beluga-Wale. «So etwas haben wir noch nie transportiert», sagt Verhülsdonk. Auch, dass zwei Wale von einem Wasserpark aus in die Freiheit geflogen werden, dürfte eine Premiere gewesen sein.

We are helping to build the world's first #belugasanctuary with @SeaLifeTrust. Soon two captive belugas will have a new ocean home to go to! #YouMadeItHappen and your support makes a real difference!Help us #endcaptivity!https://t.co/fFZv8QvsCkpic.twitter.com/mNUneJGcE2 — Whale and Dolphin Conservation (WDC) (@WHALES_org) November 19, 2018

Nach zwölf Stunden Flug seien die Weisswale aber wohlbehalten auf dem Flughafen Keflavik gelandet, sagte eine Sprecherin von Cargolux am Mittwoch Abend.

Zehn Monate Vorbereitung

«Little White» und «Little Grey» waren etwa zwei Jahre alt, als sie im Weissmeer im Nordwesten Russlands gefangen wurden. Dem Land, das der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) zufolge das überhaupt einzige Land ist, das noch Beluga-Wale für die Haltung in Delphinarien fängt. 2011 dann kamen die beiden Weibchen nach Shanghai, um in Unterhaltungsshows im Changfeng Ocean World Aquarium Kunststücke zu zeigen. Ein Jahr später übernahm Merlin Entertainments diesen Park – zum Glück für die Belugas.

Denn der Konzern hinter den weltweiten Sea Life Centers lehnt Wale in seinen Parks ab. «Little White» und «Little Grey» sollten also in eine passende, freie Umgebung umgesiedelt werden. Doch die zu finden, dauerte. Die Umweltschutz-Stiftung Sea Life Trust fand schliesslich eine Lösung: In einer Bucht vor der isländischen Insel Heimaey will sie das erste Schutzgebiet für Beluga-Wale eröffnen. So weit, so gut, doch blieb die Frage: Wie kommen die Wale von Shanghai nach Island?

Cargolux erklärte sich bereit, die Belugas mit einer Boeing 747 über die mehr als 10000 Kilometer lange Strecke zu fliegen. Kostenlos, als Spende an Sea Life Trust, weil Umweltbewusstsein und Tierschutz der Airline wichtig seien, teilte das Unternehmen Anfang diesen Jahres mit. Und druckte ein Foto der beiden Belugas auf eine 747, die entsprechend umgebaut werden musste. Insgesamt zehn Monate haben die Vorbereitungen gedauert, sagt Verhülsdonk. «Bei den normalen Transporten dauern sie ein paar Tage.»

Was die Sache so schwer machte, war das Wasser. Beide Belugas werden in einem eigenen Container transportiert, der bei Start und Landung mit 4000 Litern Wasser befüllt war. Auf Reiseflughöhe wurden dann weitere 2000 Liter hinzu gepumpt. «Wir wussten vorher nicht, wie sich das Wasser im Flug verhält», sagt Verhülsdonk. Probeflüge mit befüllten Containern, aber ohne Wale, gab es nicht.