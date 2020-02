Was über den mutmasslichen Täter von Hanau bekannt ist Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Deutsche Tobias R. aus Fremdenhass mordete. Vor der Tat veröffentlichte er Verschwörungstheorien. Simon Widmer

Das Fahrzeug des Täters wird abtransportiert. Foto: Armando Babani, EPA/Keystone Reuters

Beim Täter, der im hessischen Hanau elf Menschenleben ausgelöscht hat, handelt es sich mutmasslich um den 43-jährigen Deutschen Tobias R. Die Ermittlungen hat der deutsche Generalbundesanwalt übernommen. Grund hierfür ist ein Bekennerschreiben, das auf ein fremdenfeindliches Motiv hindeutet.

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) bestätigte den Verdacht eines rechtsradikalen Hintergrunds. «Erste Ergebnisse deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv», sagte er. Es bestehe der Verdacht auf eine terroristische Tat. Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen übernommen habe, stufe das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein (hier gehts zum Nachrichten-Ticker).

Täter war den Behörden nicht bekannt

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der mutmassliche Täter dem deutschen Verfassungsschutz nicht bekannt gewesen. Auch habe er vor seinem Mehrfachmord keine Straftaten begangen.

Die Ermittler haben neben dem Bekennerschreiben auch ein Video von R. gefunden. Aktuell arbeiten sie daran, beides auszuwerten. Der Terror-Experte Peter Neumann hat das 24-seitige Bekennerschreiben bereits gelesen, wie er auf Twitter mitteilt. Vieles spreche für einen rechtsextremen Täter, der ein erhebliches psychisches Problem habe, so Neumann.

Das Schreiben zeige eindeutig, dass der Täter Fremde hasst. Er fordere die Auslöschung mehrerer muslimischer Länder in Nordafrika, dem Nahen Osten und Zentralasien, in denen eine hauptsächlich muslimische Bevölkerung lebt.

Der Täter gibt auch an, in den vergangenen 18 Jahren Jahren keine Beziehungen zu Frauen gehabt zu haben. Neumann bezeichnet den mutmasslichen Täter deswegen als Incel. Dabei handelt es sich um eine Internet-Subkultur von Männern, die sexuell frustriert sind. Gemäss den Incels würden die Frauen ihre Körper als Machtinstrument ausspielen und den Männnern Sex vorenthalten.

Das Bekennerschreiben deute, so Neumann, auch auf eine schwerwiegende Paranoia hin. R. gibt an, sein ganzes Leben über überwacht worden zu sein. Gemäss Neumann schreibt er, Donald Trump und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hätten seine Ideen gestohlen.

Wirre Verschwörungstheorien

Im Internet auffindbar ist ein kurzes Video, das der Täter einige Tage vor der Tat veröffentlicht hat. Es wurde offensichtlich in einer privaten Wohnung aufgenommen. In diesem richtet sich der Mann auf Englisch an Menschen in Amerika und verbreitet wirre Verschwörungstheorien. Einen direkten Hinweis, dass er eine eigene Gewalttat plant, findet sich in dem Video nicht.