Von streitenden Mäusen und «unsichtbaren» Rentieren

«Matching outfits»: Trotz gleichem Muster sind sich die Raubtiere nicht wirklich freundlich gesinnt (auf Bild klicken zum Vergrössen). Foto: Michel Zoghzoghi/WPY

Eigentlich wollte Michel Zoghzoghi in Brasilien Jaguare fotografieren. Was er schliesslich vor die Linse bekam, war so gut, dass es ebenfalls für eine Auszeichnung des National Art Museum reichte. Als der Libanese mit einem Boot unterwegs war, kreuzten ihn eine Jaguardame und ihr Junges, im Mund eine Anaconda. Vom Muster her wären sie kaum auseinanderzuhalten.

«The surrogate mother»: Elias Mugambi kümmert sich in Kenia um verwaiste Nashörner (auf Bild klicken zum Vergrössern). Foto: Martin Buzora/WPY

Auch in die Top 5 schaffte es der Fotograf Martin Buzora. Für sein Bild begab sich der Kanadier ins Lewa Wildlife Conservancy, ein Naturschutzgebiet im Norden von Kenia, wo er den Ranger Elias Mugambi traf. Mugambi kümmert sich dort quasi als Ersatzmutter um junge Nashörner, welche ihre Bezugsperson verloren haben. Er verbringt oft Wochen fernab von seiner Familie und betreut verwaiste Spitzmaulnashörner. Das Bild fasse die besondere Verbindung zusammen, die Mugambi mit seinen verwaisten Nashörnern teile, schreiben die Foto-Juroren in einem Facebook-Post.

«Spot the reindeer»: Die Rentiere in Norwegen verschwimmen mit ihrer Umwelt (auf Bild klicken zum Vergrössern). Foto: Francis De Andrés/WPY

Schwarze Punkte und schmutzige Flächen auf weissem Hintergrund: So in etwa liesse sich das Foto vom spanischen Fotografen Francis De Andrés auf den ersten Blick beschreiben. Ein zweiter Blick offenbart: Die Punkte sind Augen, die Flächen formen einen Tierkörper. «Spot the reindeer» (finde das Rentier) heisst das Bild und zeigt im Schnee liegende Rentiere in den norwegischen Spitzbergen. Die Tiere haben sich an die arktischen Temperaturen und die Umwelt angepasst und werden quasi eins mit der Natur.