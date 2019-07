Videografik zeigt, wie Barry auf die USA zuteuert

Den Bundesstaat Louisiana an der Südküste der USA erwartet ein schwerer Sturm, der grosse Regenmengen und Sturmfluten mit sich bringen könnte. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami warnte vor schweren Regenfällen und Überschwemmungen. Experten betonten, nicht die Windstärke, sondern die Wassermassen, die der Sturm an Land trage, seien das Gefährliche an Barry.

New Orleans wappnet sich

Am Samstag erreichte Barry Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde. Er wurde damit als ein Hurrikan der untersten Kategorie eins eingestuft.