US-Tourist tötet Polizisten in Rom

Zwei junge US-Bürger haben eine tödliche Messerattacke auf einen Polizisten in Rom gestanden. Der 35-jährige Carabiniere war in der Nacht auf Freitag in dem eleganten Viertel Prati nahe des Vatikans mit acht Messerstichen in die Brustgegend getötet worden, als er zusammen mit einem Kollegen einen Diebstahl aufklären wollte.