Unwetter im Kanton Neuenburg – mehrere Häuser unbewohnbar

Am Nachmittag wurde die Suchaktion dann beendet. Als vermisst wurde niemand gemeldet, hiess es dazu seitens der Polizei. Anfang Nachmittag liefen Vorbereitungen angesichts weiterer erwarteter Niederschläge. Unter anderem wurde vorgesorgt, damit in erneut anschwellenden Wasserläufen das Wasser besser abfliessen kann. Zunächst kam es jedoch nicht zu weiteren Regenfällen.

Die Behörden warnten die Bevölkerung, sich in Tiefgaragen und ähnliche Räumlichkeiten zu begeben. Auch überschwemmte Strassenstücke sollten keinesfalls befahren werden. Obwohl bisher kein verschmutztes Trinkwasser festgestellt wurde, empfahl die Polizei, das Wasser abzukochen.

Glückskette will helfen

Die Glückskette will der Bevölkerung in Dombresson und Villiers helfen. Alle Haushalte, die durch das Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden, könnten einen Unterstützungsantrag stellen, sobald das Ausmass der Schäden bekannt und die Behandlung des Falles durch die Versicherungen erledigt seien, teilte die Glückskette am Samstagabend mit.

Diese Unterstützungsbeiträge würden dem permanenten Fonds für Unwetter in der Schweiz entnommen, der aus Überschüssen vorangehender Sammlungen konstituiert wurde. Das Schweizerische Rote Kreuz sei von der Glückskette beauftragt die Anträge zu behandeln.