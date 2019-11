Unfall-Fahrer hatte Audi gestohlen

Der Autofahrer, der am Sonntagmorgen in Galgenen SZ auf der Flucht vor der Polizei in ein Wohnhaus raste und dabei ums Leben kam, hat das Auto zuvor in Amriswil TG gestohlen. Auch die am Unfallfahrzeug angebrachten Kontrollschilder klaute er von einem anderen Auto. Die Identität des Verstorbenen sei nach wie vor unbekannt, die Ermittlungen liefen, teilte die Schwyzer Kantonspolizei am Montag mit.