Undank ist der Retter Lohn

Eine Schneeschuhtour auf den Schönkahler wird in Führern als «leicht und unkompliziert» beschrieben. Der 1688 Meter hohe Berg in den Allgäuer Alpen ist oft dementsprechend stark frequentiert, auch bei nicht so guten Verhältnissen. Es gibt dort kaum hochalpine Gefahren – weder Gletscherspalten noch technisch schwierige Stellen.