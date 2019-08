Umzug, Umleitung, Umz-Umz-Umz: Alle Infos zur Street Parade

Die Veranstalter erhoffen sich davon, dass massiv weniger Abfall auf der Route liegen bleibt. Gleichzeitig wollen sie auch das Recycling verbessern. So werden in der Kernzone erstmals Abfallcontainer aufgestellt, deren Inhalt nach der Veranstaltung von Hand nach Rohstoffen wie PET, Alu, Glas oder Kompost getrennt wird. An den Zubringerstrassen, in der Seeanlage sowie im Start- und Zielbereich werden wie schon in den früheren Jahren Recyclingstationen aufgebaut.

Während der Street Parade fällt viel Abfall an: Ein Mülleimer während der Ausgabe 2017. Bild: Urs Jaudas

Joel Meier, Präsident des Vereins Street Parade, appelliert überdies an die Besucherinnen und Besucher, Getränke an den offiziellen Getränkeständen zu beziehen. «Damit wird automatisch ein Umweltfranken bezahlt, dessen Erlös vollumfänglich in die Wertstofftrennung des Abfalls fliesst.» Und er bittet darum, keine Glasflaschen mitzubringen.