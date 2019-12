Überreste von chilenischem Flugzeug aus Meer geborgen

«Es wurden Schaumstoffstücke geborgen, die Teil der Treibstofftanks der verschollenen Maschine sein könnten», erklärte der Luftwaffengeneral Eduardo Mosqueira am Muttwoch. Gefunden wurden die Überreste in der Drakestrasse, 30 Kilometer südlich von der Position entfernt, an der sich die C-130 Hercules mit 38 Menschen an Bord am Montag zum letzten Mal per Funk in Verbindung gesetzt hatte. Die Fragmente sollen von dem chilenischen Schiff «Antarctic Endeavour» an Land gebracht werden. Dort soll untersucht werden, ob sie tatsächlich Teil der mutmasslich verunglückten Maschine waren.