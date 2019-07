Über 130 Tote nach Monsun-Regenfällen

Im Norden Indiens kamen mindestens 14 Menschen bei einem Hauseinsturz an einem vom Regen durchweichten Hang um, wie die Behörden am Montag mitteilten. Das vierstöckige Gebäude an einem Hang nahe dem Ferienort Shimla im Bundesstaat Himachal Pradesh stürzte den Angaben zufolge am Sonntag ein, nachdem es tagelang heftig geregnet hatte.

Mindestens 14 Menschen starben, darunter 13 Soldaten. Etwa 30 Menschen konnten gerettet werden. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Verschütteten. Ein Soldat, der aus den Trümmern gerettet wurde, berichtete, in dem Restaurant in dem Gebäude hätten sich einige Menschen zu einer Feier versammelt, «aber plötzlich bebte das Gebäude und stürzte ein».

Derartige Unglücke kommen in der Monsun-Zeit häufig vor, weil baufällige Gebäude dem Dauerregen nicht standhalten. Die Monsunzeit in Südasien dauert von Juni bis September.

67 Tote in Nepal

Durch die aktuellen Regenfälle kamen in der Region bereits mehr als 130 Menschen ums Leben, davon allein 67 durch Überschwemmungen und Erdrutsche in Nepal. 30 weitere Menschen werden in dem Himalaya-Staat nach Polizeiangaben noch vermisst.

Obwohl sich der Regen abschwächte, zeigten sich die nepalesischen Behörden weiter besorgt. So müssten die vielen Menschen umgesiedelt und untergebracht werden, die durch die Unwetter ihre Häuser verloren hatten, sagte ein Polizeisprecher. Ausserdem werde der Ausbruch von Epidemien durch verunreinigtes Wasser befürchtet.

Im pakistanischen Teil von Kaschmir starben 18 Menschen durch die Auswirkungen des Monsuns. Mehr als 50 Häuser wurden beschädigt.

Tausende in Notlagern

Auch im Nachbarstaat Indien richtete der Monsun schwere Schäden an. In den nordostindischen Bundesstaaten Assam und Arunachal Pradesh starben mindestens elf Menschen, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Von Überflutungen in 21 Bezirken in Assam waren demnach Tausende betroffen. 20.000 Menschen seien vorübergehend in Notlagern untergebracht worden, teilten die Behörden mit.

In Bangladesh wurden seit dem 9. Juli mindestens 29 Todesopfer registriert, davon 18 durch Blitzschläge. Zudem kamen zehn Menschen in den überfüllten Rohingya-Flüchtlingslagern im Südosten Bangladeschs ums Leben. Dort wurden ausserdem tausende Hütten durch die Regenfälle zerstört.