Tote und verweste Tiere auf Hof – Mann festgenommen

Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau entdeckte auf einer Weide in Oftringen ein totes Schaf. Bei einer genaueren Kontrolle des Hofes durch die beunruhigten Beamten, stellten diese fest, dass auch die anderen Tiere in miserablem Zustand gehalten wurden. «Es konnten mehrere tote, sogar bereits verweste Tiere festgestellt werden», schreibt die Kapo Aargau in der Medienmitteilung.