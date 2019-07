Tödlicher Stoss vor einen ICE: Was wir bisher wissen

Der Täter

Der Täter ist ein 40-jähriger Eritreer, der im Kanton Zürich wohnhaft ist, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilt. Der Mann ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt seit 2006 in der Schweiz. Er hat eine Niederlassungsbewilligung, wie die Kantonspolizei Zürich auf Twitter schreibt. Nach der Tat versuchte er vom Bahnhof zu fliehen, wurde aber von einem Polizisten in zivil und weiteren Passanten festgehalten und kurz darauf festgenommen. Er war erst vor wenigen Tagen mit dem Zug von Basel nach Frankfurt gefahren, es ist aber nicht bekannt, wo er sich seither aufgehalten hat.

Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr will die Kantonspolizei Zürich an einer Medienkonferenz zum Vorfall in Frankfurt und dem Eritreer informieren.

Die Parallele

Der Tod des Achtjährigen sorgt für Entsetzen, auch weil neun Tage zuvor ein ähnlicher Fall bereits für Aufsehen gesorgt hatte. In Voerde, rund 40 Kilometer nördlich von Düsseldorf, stiess ein 28-jähriger Mann eine 34-jährige Frau vor einen Zug – nach ersten polizeilichen Erkenntnissen völlig unvermittelt, ohne vorherigen Kontakt. Die Mutter einer Tochter starb, der Täter ist in Haft, ein Motiv ist bislang nicht bekannt. Offenbar soll bei ihm Kokain nachgewiesen worden sein. Der 28-jährige in Deutschland geborene Serbe war polizeilich bereits bekannt und in den Wochen zuvor bereits gewalttätig geworden.

Das Motiv

Der Eritreer hat gegenüber den Frankfurter Behörden ausser seinen Personalien noch keine Angaben gemacht, zum Motiv liegt daher noch keine Erkenntnis vor. Er wird noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, ihm wird Mord und zweifacher Mordversuch vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haftstrafe, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Momentan werden Zeugen befragt und Videomaterial ausgewertet. Der Täter wird im Verlaufe der Befragung auch psychiatrisch begutachtet werden.

Zum Vorfall im deutschen Wächtersbach, wo ein Eritreer aus rassistischen Motiven angeschossen und schwer verletzt wurde, sieht die Frankfurter Staatsanwaltschaft derzeit keinen Zusammenhang.

Das sagen Experten

Voerde und Frankfurt, zwei Vorfälle in zehn Tagen: In beiden Fällen handelt es sich beim Täter um einen Mann, die Opfer sind Frauen und ein Kind. Was trieb die verheirateten Familienväter dazu, ihnen wildfremde Menschen vor einen Zug zu stossen? Weshalb suchten sie sich gerade diese Opfer aus?