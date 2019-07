Tödlicher Stoss vor einen ICE: Was Experten sagen

Die Folgen

Der deutsche Innenminister kündigte an einer Medienkonferenz am Dienstagnachmittag an, dass er mehr Polizeipräsenz an den Bahnhöfen anstrebt und auch mehr Polizisten ausbilden will. Zudem möchte er eine stärkere Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Auch andere technische Möglichkeiten müssten geprüft werden, wenn diese ein Mehr an Sicherheit für die Bevölkerung bringen.

In Deutschland warnte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, vor Nachahmungstätern. Aus Grossstädten wie Berlin seien Fälle sogenannter S- und U-Bahn-Schubser schon länger bekannt. «Die Polizei versucht sich nach jedem Fall präventiv besser einzustellen. Bei Taten, die vorsätzlich geschehen, stösst sie jedoch an ihre Grenzen», sagte Radek. Angesichts von 5600 Bahnhöfen und Haltestellen in Deutschland dürfe nicht mit schnellen Lösungen gerechnet werden. «Die sind alle so unterschiedlich strukturiert, dass es schwer sein dürfte, ein Konzept für alle zu entwickeln.»