Tessiner Rechtsextremist kaufte Rakete aus Katar

Die Polizei von Turin in Norditalien hat am Montagmorgen im Rahmen einer Untersuchung gegen einige italienische Kämpfer, die am Krieg in der Ukraine beteiligt waren, drei Männer festgenommen. Zu den drei Personen gehörten ein ehemaliger Kämpfer der rechtsextremen und offen neofaschistischen Partei Forza Nuova sowie ein 42-jähriger Schweizer.