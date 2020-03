Sturmtief Diana wirbelt Flugverkehr durcheinander Mehrere Flugzeuge mussten ihre Landung in Zürich abbrechen und nach Mailand oder Friedrichshafen ausweichen. Der Grund: Sturmböen von bis zu 110 km/h. chk

Die aktuellen Wetterprognosen von MeteoNews.

Am Sonntagabend ist das Tief Diana über die Schweiz gezogen und brachte verbreitet Sturmböen quer durchs Mittelland, wie meteocentrale.ch twittert. Lokal gab es orkanartige Böen von bis zu 110 Stundenkilometern. Begleitet wurde der Sturm von Regen und 1400 Blitzen.

In Zürich wurden sogar 113 km/h gemessen:

In Zürich mussten wegen des Sturms mehrere Maschinen durchstarten und danach auf andere Flughafen ausweichen, zum Beispiel nach Mailand.

Ein Leser-Reporter berichtet von seinem Easyjet-Flug von Berlin. Vor der Landung in Zürich sei dieser rund 30 Minuten um den Flughafen gekreist, doch starke Turbulenzen hätten eine Landung verhindert, so dass die Maschine schliesslich in Friedrichshafen gelandet sei.

Im Raum Genf wurden mehrere Flugzeuge vom Blitz getroffen, wie die Genfer Aviatik-Seite DPTS twittert.

In Köniz BE wurden zwei Bäume von den Sturmböen umgeblasen. Diese landeten auf zwei Autos, wie ein Leser-Reporter-Bild zeigt: