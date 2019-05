Starkes Erdbeben erschüttert Peru

Ein heftiges Erdbeben hat Peru erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 8,0 an. Der Ausgangspunkt habe 75 Kilometer südöstlich der peruanischen Stadt Lagunas in einer Tiefe von etwa 110 Kilometern gelegen. Berichte über Schäden in der betroffenen Region lagen zunächst nicht vor. Peru ist aktuell sieben Stunden hinter der Schweizer Zeit zurück.