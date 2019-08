Spektakulärer Sprung in den Rhein gibt zu reden

Die Reaktionen auf den Sprung und das Video fallen sehr gemischt aus. Einige finden es eine Dummheit, dass solche Videos weiterverbreitet werden, weil es Nachahmer auf den Plan rufen könnte. Andere loben den Sportler für den waghalsigen Sprung.

Das Video, das am Montag in den sozialen Medien kursierte, wird auch vom offiziellen Instagram-Account der Stadt Basel weitergeteilt und mit «gefällt mir» markiert. Innert zwei Stunden wird es dort bereits rund 10'000 Mal angesehen. Im Post wird darauf hingewiesen, dass Schwimmen im Rhein zwar toll sei, aber man möge doch bitte nicht so ins Wasser springen. Im Original-Post auf Instagram wurde das Video innert knapp 24 Stunden rund 400'000 Mal angesehen. Ein zweites Video mit einem weiteren Sprung an der Schifflände wurde am Dienstag ebenfalls rund 200'000 Mal angesehen.

Bei der Basler Polizei sieht man solche Aktionen nicht so gerne. Die Behörden warnen regelmässig vor den Gefahren des Brückenspringens. In diesem Fall gilt dies aber nicht, da Segar und seine Kollegen zwar im Bereich der Brücke ins Wasser gesprungen sind – aber eben nicht direkt von der Brücke. Letzteres hätte mit einer Busse von 100 Franken bestraft werden können. Der Bereich, wo der Brite im Wasser landete, gilt als Gefahrenzone. Dort wird vom Schwimmen im Rhein abgeraten, verboten ist es aber nicht. Wegen des Schiffsverkehrs sei das Schwimmen beim Anlegesteg gefährlich, sagt Toprak Yerguz, Mediensprecher der Basler Polizei. Zudem habe es Hindernisse und keinen nahen Ausstieg aus dem Wasser, was insbesondere für ungeübte Schwimmer zu einem Problem werden könne. Yerguz rät generell von Sprüngen in den Rhein ab, weil man zum Beispiel auf Treibholz landen könne, das unter der Wasseroberfläche schwimmt.

Für den Basler Traceur Maurice Ndotoni, Geschäftsleiter der Basler Organisation World’s Parkour Family, ist der Sprung seines Kollegen hingegen «nicht heikel». Aus technischer Sicht sei der Sprung für einen Parkour-Spezialisten keine riesige Herausforderung. «Die einzige Schwierigkeit ist die Distanz», sagt Ndotoni. Aber mit genügend Anlauf sei der Sprung problemlos machbar. Er sagt aber auch, dass die Idee zum Sprung spontan an der Schifflände entstanden sei. Da es sich um eine Schiffsanlegestelle handelt, sei an dieser Stelle der Rhein auch tief genug für einen solchen Sprung.