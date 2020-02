So sprechen Sie «Pete Buttigieg» richtig aus

Die Eltern des US-Präsidentschaftsanwärters Pete Buttigieg stammen aus Malta. Von dort kommt auch der Nachname «Buttigieg», an dem sich derzeit Kommentatoren aus der ganzen Welt die Zunge verrenken. Ein Youtuber will nun aber Abhilfe schaffen. Der US-Amerikaner Aaron Nemo teilte ein Video, das mit einem Remix versucht, Ausspracheprobleme zu lösen. Das Lied geht richtig ins Ohr, und der Name des ersten offen homosexuellen Präsidentschaftsanwärters der Demokraten geht mit dem Song auch gewiss nicht mehr vergessen.