Sie waren noch Kinder

Der Hund bemerkte am späten Freitagabend um kurz nach 22 Uhr als erster, dass etwas nicht stimmte. Er soll so aufgeregt gebellt haben, dass die Besitzer, alarmiert durch die Unruhe ihres Haustieres, in das Gebüsch hinter ihrem Garten in Mülheim am Eppendorfer Bruch im Bundesland Nordrhein-Westfalen schauten – und eine verletzte junge Frau und zwei männliche Personen entdeckten. Die beiden Jugendlichen sollen dann über einen Radweg geflüchtet sein. Ihr mutmassliches Opfer liessen sie im Gebüsch liegen, die Anwohner leisteten erste Hilfe und verständigten die Polizei.