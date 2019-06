Schwules Paar nach Zurich Pride angegriffen

Täter sind flüchtig

Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen zu dem Vorfall, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt: Am Samstagabend, gegen 23.45 Uhr sei es an der Weststrasse, Höhe Verzweigung Marienstrasse, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 29-Jähriger wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Die Täter seien flüchtig.

Eine Anzeige ist laut Sprecherin Brigitte Vogt am Sonntagvormittag aber noch nicht eingegangen. Finkelstein will das jetzt aber nachholen, sagt er zu «20 Minuten».

LGBT-Stand angegriffen

Erst gerade kürzlich wurde am Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie ein Infostand von LGBT-Organisationen am Lochergut in Zürich angegriffen und zerstört.

Unbekannte rissen Regenbogenfahnen herunter und beschädigten Protest-Schilder, ehe sie sich unerkannt davon machten. Ob zwischen den beiden Angriffen ein Zusammenhang besteht, ist jedoch noch unklar.