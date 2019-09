Schweres Bootsunglück an der kalifornischen Küste

An Bord des Schiffes seien weitere 33 Passagiere gewesen, teilte der Sender unter Berufung auf Behörden im Bezirk Santa Barbara mit. Es werde befürchtet, dass viele von dem Feuer in der Nacht überrascht worden seien. Sie hätten unter Deck geschlafen, sagte Aaron Bemis von der Küstenwache im CNN-Interview. Die Passagiere seien von dem Feuer vermutlich eingeschlossen worden.

Die Feuerwehr von Santa Barbara gab gegenüber CNN an, dass das Boot mittlerweile komplett niedergebrannt sei. Anschliessend sei das Schiff im rund 20 Meter tiefen Wasser vor der Küste der Insel Santa Cruz gesunken.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2. September 2019