Schweinebauer in Not – weil es dem Villenbesitzer stinkt

Für Bauer Hofer ist das Gesetz ungerecht und unlogisch, weil die Wohnzone in die Nähe des Hofes gekommen sei und nicht umgekehrt. Er will aber die Sache juristisch nicht weiterziehen, weil er kein Geld für einen langjährigen, teuren Prozesse habe. Zudem sei ungewiss, ob die Familie den Streit gewinnen würde, erklärt er dem «Blick». Auch andere Schweinezüchter hätten vor Gericht bereits den Kürzeren gezogen, weiss das Boulevardblatt.

Die neunte Generation steht bereit

Die Bauernfamilie sieht sich also gezwungen, einen neuen Stall zu bauen. Das ist einfacher gesagt als getan, denn die Kosten belaufen sich auf über eine Million Franken. «Wir sind keine Grossbauern. Wir leben vom Einkommen», sagt Hofer. Zu seinem Betrieb gehören nebst 20 Schweinen und 24 Milchkühen auch 30 Hektaren Land.

Der Biobauer ist aber zäh und will nicht aufgeben. Eine Spendenaktion und Crowdfunding sollen helfen, das Geld zusammenzubringen, damit der Betrieb weitergeführt werden kann. Er soll später an die Söhne Balz (25) und Jakob (21) übergehen. Es wäre die neunte Generation Hofer, die am Dorfrand von Meggen Landwirtschaft betreiben würde – mit grunzenden und wohl nicht ganz so angenehm riechenden Schweinen.