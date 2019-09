Rekord-Niederschläge sorgen für Chaos in Spanien

In Castilla-la-Mancha ist ein Auto von den Wassermassen mitgerissen worden. Ein Geschwisterpaar, das sich darin befand, ist umgekommen. Zunächst war von einem Ehepaar die Rede, gegenüber Medien korrigierte die Polizei die Angaben jedoch. Es handelte sich um einen 61-jährigen Mann und seine 51-jährige Schwester, die aus der Ortschaft Caudete stammten.

Wie die spanische Zeitung «El Mundo» berichtet, wurde das Quartier Cantereria inzwischen evakuiert. Die Anwohner wurden in Notunterkünfte in naheliegenden Gemeinden gebracht. Die Feuerwehr musste zwei Menschen retten, die in ihren Häusern von den Wassermassen überrascht worden waren. Eine weitere Person musste von Rettungskräften gerettet werden, als das Dach des Hauses einstürzte.

«Es sieht aus wie der Weltuntergang»

Ein Leser, der gerade in der Region Ferien macht, ist ebenfalls von den Wassermassen überrascht worden. «Seit gestern Abend um 21 Uhr regnet es ununterbrochen. Es sieht hier aus wie der Weltuntergang», erzählt er. Die Strasse nach Murcia sei bereits in eine Richtung nicht mehr befahrbar und die Stadt stehe unter Wasser. Ob er zurück in seine Ferienwohnung kommt, die etwas am Hang liegt, ist noch nicht sicher. «Vielleicht müssen wir uns ein Hotel nehmen. Die Wassermassen, die den Hang herunter kommen, machen einem schon etwas Angst.»

Wie der spanische Meteorologische Dienst erklärte, handelt es sich um die stärksten Niederschlägen, die seit 1917 registrierten wurden.