Rätsel gelöst: Das ist der Kaiman vom Hallwilersee

Der Fischer traut seinen Augen nicht, als er in den Rachen des 1,05 Meter langen Wels schaut, den er soeben aus dem See gezogen hat: «Da lag ein fast 50 Zentimeter langes Tier drin. Ich dachte zuerst, es wäre ein grosser Krebs!» Der Mann, der namentlich nicht genannt werden will, fährt zum Steg in Boniswil, schneidet den Fisch auf und findet in dessen Rachen und Magen einen Haubentaucher. Ein Wasservogel, der von Laien manchmal für eine Ente gehalten wird und für den Hallwilersee typisch ist.