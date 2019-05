Plötzlich verliert der falsche Engel die Nerven

Sie fahren vor wie die Figuren eines billigen Mafiafilms. Vor dem Emerald-Hotel am Rande Pristinas kommt eine Wagenkolonne samt Geländewagen zu stehen, ein bärtiger Typ steigt aus, brüllt die Journalisten an, sie sollen keine Aufnahmen machen. Dann marschiert Loredana Zefi ins Hotel, die Rapperin aus Emmenbrücke. Sie ist ganz in Weiss gekleidet, sie trägt eine Sonnenbrille, schwarz und übergross. Mit dabei sind auch ihre Anwälte und 40 Journalisten. «Warum ist das so spannend?», fragt jemand.