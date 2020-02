Pilotenfehler führte zu tödlichem Flugunfall in Hergiswil

Ein Pilotenfehler ist schuld am Flugunfall in Hergiswil, bei dem im August 2018 eine vierköpfige Familie aus dem Kanton Nidwalden ums Leben kam. Die Ermittler weisen auf fehlendes Training des Piloten auf der Unfallmaschine hin.

Der damals 47-jährige Chef-Testpilot der Pilatus Flugzeugwerke wollte an jenem Samstag mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Holland in die Ferien fliegen, wie aus dem Schlussbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hervorgeht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Er startete mit einem Kleinflugzeug vom Typ Socata TB-10 vom Flugplatz Kägiswil in Obwalden.