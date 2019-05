Papst führt Meldepflicht bei Missbrauchsfällen ein

Der Vatikan argumentiert dagegen, dass vor allem in weniger demokratischen Ländern Ermittler nicht geeignet sein könnten, sich der Missbrauchsthematik anzunehmen.

Massenhafte Vergehen

Angesichts des Missbrauchsskandals steckt die Kirche deshalb seit Jahren in vielen Ländern der Welt in einer ihrer schwersten Krisen. Während des Pontifikats von Franziskus' Vorgänger Benedikt XVI. war ans Licht gekommen, dass sich Geistliche massenhaft an Kindern vergangen hatten und von Oberen gedeckt wurden. Franziskus stand nun stark unter Druck, seinen Worten von einer «Null Toleranz»-Politik endlich auch Taten folgen zu lassen.

Nach dem Anti-Missbrauchsgipfels, zu dem der Papst Ende Februar die Vorsitzenden aller Bischofskonferenz in den Vatikan geladen hatte, wurden diese Forderungen noch lauter. Zuletzt stellte Franziskus einzig für den kleinen Vatikanstaat – in dem kaum Kinder leben – entsprechende Regeln auf. Mit dem jetzt veröffentlichten sogenannten Motu proprio will Franziskus offenbar die Kurve kriegen. Doch fraglich bleibt, wie genau die Kirchen vor Ort mit den Regeln umgehen.

Dass bei weitem nicht jeder auf Franziskus' Linie ist, zeigte sich erst letztens wieder sehr deutlich – ausgerechnet am Beispiel seines Vorgängers Benedikt. Der hatte in einem Schreiben die sexuelle Revolution der 1968er Jahre und die Säkularisierung der westlichen Gesellschaft für den sexuellen Missbrauch von Kindern in der Kirche verantwortlich gemacht.

Von der eigenen Verantwortung der Kirche oder von den Leiden der Opfer war dagegen kaum die Rede. Eine Denkart, die bisher vielerorts eine rigorose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle verhindert hat.

