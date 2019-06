Open Air St. Gallen bietet zusätzliche Schattenplätze an

Am Donnerstag hat das 43. Openair St. Gallen begonnen. Den Besuchern stehen vier heisse Tage im Sittertobel bevor. Die Veranstalter reagieren mit zusätzlichen Schattenplätzen und mit einer Lockerung bei den Getränkeregeln.

«And I start to complain that there's no rain», sang Shannon Hoon, verstorbener Sänger der US-amerikanischen Alternative-Rockband Blind Melon, im 1992-Hit «No Rain». Auch der eine oder andere Openair-Besucher wird sich an diesem Wochenende nach Regen sehnen. Die Wetterprognosen verheissen Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad.