Mobberin von Spreitenbach macht einfach weiter

Die Justiz sieht keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Cybermobbing und dem Suizid. Die 17-Jährige wurde wegen versuchter Drohung und Beschimpfung zu einer persönlichen Leistung verurteilt, ein weiterer Jugendlicher wegen Nötigung.

In der SRF-«Rundschau» von heute Mittwochabend wird publik, dass die Täterin nach Célines Tod einfach weitermachte. Bekannt war, dass die 17-Jährige kurz nach dem Suizid sogar aus der Jugendpsychiatrie einem anderen Mädchen ein Video schickte, in dem sie unter anderem sagte: «Hör mal zu, du kleine Nutte: Wir werden dich finden. Und zweitens, du wirst genauso sterben wie Céline!» Die Drohung blieb ohne Folgen.

«Ich verboxe dich, du kleine Schlampe»

Jetzt kommen neue Chat-Protokolle zum Vorschein. In den vergangenen Wochen schrieb die inzwischen Volljährige an ein Mädchen: «Ich reisse dir deine Pussy auf.» Oder: «Ich verboxe dich, du kleine Schlampe.» Gemäss der «Rundschau» ging das Opfer zur Kantonspolizei Zürich. «Doch sie schickten mich weg und sagten, dies seien keine Straftaten», sagt das Mädchen. Die Kantonspolizei bestreitet diese Darstellung und will erwähnt haben, dass das Mädchen keine Anzeige erstattete.