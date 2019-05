Explosion in Lyon – Bombe enthielt Schrauben oder Bolzen

Bei einer Explosion in der französischen Stadt Lyon sind dem Innenministerium zufolge am Freitag mindestens acht Menschen verletzt worden. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagt, es habe in Lyon einen «Angriff» gegeben.

Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass eine Paketbombe detonierte. Der Polizei zufolge kam es zu der Explosion in einem Geschäft in einer Fussgängerzone im Zentrum der südostfranzösischen Metropole. Nach Angaben des Innenministeriums sind die Opfer der Detonation nicht lebensgefährlich verletzt worden.