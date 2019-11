Maradona will seine Töchter enterben

In diesen Wochen kann sich die Weltöffentlichkeit wieder einmal davon überzeugen, was aus dem vielleicht besten Fussballspieler der Geschichte geworden ist. Seit September trainiert Diego Maradona den Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Bei den Spielen des argentinischen Erstliga-Underdogs ist ein enorm übergewichtiger Mann zu sehen, der kaum noch laufen kann und selbst kürzeste Strecken in einem Golfkart gefahren wird. Der auf Pressekonferenzen wieder und wieder wirre Auftritte hinlegt, die Namen früherer Spieler verwechselt. Ein Maradona, der vor sich hin nuschelt und nach Worten sucht.