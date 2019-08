Mann und Tochter im Wallis vermisst – gesperrte Alpenpässe

Während eines der beiden Autos leer war und bei einem lokalen Schiesstand gefunden wurde, befanden sich zwei Personen im anderen Wagen. Die örtliche Polizei, Hilfskräfte und zahlreiche Feuerwehrleute waren bis in die Nacht hinein mit rund 70 Personen im Einsatz. Auch ein Helikopter beteiligte sich an der Suche.

Andere Regionen im Kanton Wallis waren ebenfalls vom Unwetter betroffen. Die Strasse zwischen Chalais und Vercorin musste am Sonntagabend nach einem Erdrutsch geschlossen werden. Das galt auch für die Strasse zwischen Vex und Euseigne sowie zwischen Sanetsch und Sitten.

Der Wetterwechel brachte am Sonntagabend auch in anderen Regionen des Landes Sturmböen und Starkregen. Mit 30 bis über 40 Litern fiel im Nordtessin am meisten Niederschlag, zudem konnten lokal orkanartige Böen verzeichnet werden. Gemäss Meteonews wurde in Visp die mit 111,6 km/h drittstärkste Böe seit 1981 gemessen. Ausserdem wurden gut 5000 Blitze registriert.

Im Kanton Graubünden wüteten ebenfalls Unwetter. Wie Pascal Vetsch, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, mitteilte, mussten zwei Passstrassen wegen Erdrutschen gesperrt werden. Betroffen waren der Maloja-Pass sowie der Lukmanier-Pass von der Tessiner Seite her.An den Passstrassen habe es Schäden gegeben. Derzeit laufen laut Vetsch Abklärungen. Gegen 10.00 Uhr werde die Lage neu beurteilt. Personen seien aber nicht verletzt worden.